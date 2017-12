Santa Maria a Monte, con l'auto nel fossato: muore 27enne

Incidente stradale mortale intorno alle ore 17.30 di oggi, sabato 30 dicembre, in via Lungomonte a Santa Maria a Monte. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni, Fabio Russolillo, originario proprio di Santa Maria a Monte. Il giovane era alla guida della sua Bmw 530 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo in un fossato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno estratto il ragazzo dall'abitacolo in gravi condizioni e lo hanno consegnato al personale del 118. Purtroppo però per il 27enne non c'è stato niente da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Santa Maria a Monte.