Incidente stradale a Pontedera: auto finisce nel fossato

Incidente stradale, ieri pomeriggio 9 settembre, in via Montevisi, nel comune di Pontedera. Una macchina con a bordo due persone, verso le 16.30, è andata fuori strada finendo nel fossato al lato della carreggiata.

I due occupanti non hanno riportato ferite particolari, tuttavia per permettere la loro uscita dal mezzo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera. Poi gli accertamenti medici sul posto hanno permesso di riscontrare l'assenza di conseguenze preoccupanti. La vettura in seguito è stata rimossa grazie all'autogru dei pompieri.