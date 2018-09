Con l'auto in un fossato pieno d'acqua: donna salvata da un passante

Auto fuori strada intorno alle 16 di oggi pomeriggio, mercoledì 12 settembre, in via Pietrasantina a Pisa. Una donna di 76 anni ha perso il controllo della propria Seat Ibiza andando a finire in un fossato pieno d'acqua che costeggia la carreggiata.

Il pronto intervento di un passante ha permesso il recupero della signora che è stata condotta in ospedale dal personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Per accertarsi che non ci fossero altre persone a bordo e per recuperare l'auto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con l'autogru.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

