Via Vecchia di Marina: sbanda con l'auto e finisce nel fosso

Ha perso il controllo dell’auto finendo in un fossato. E' successo intorno alle 23 di ieri sera, venerdì 2 febbraio, in via Vecchia di Marina a Pisa. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i Vigili del Fuoco di Pisa, con il supporto della squadra spero alpinistico fluviale. All'arrivo dei pompieri il conducente era già fuori dall’auto in stato confusionale, pertanto sono state effettuate ulteriori ricerche per verificare se all’interno dell’auto non ci fossero altre persone o mezzi coinvolti nell’incidente. Le ricerche hanno dato esito negativo. Sul posto anche la Polizia Municipale.