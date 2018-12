Scontro fra tre auto: due finiscono nel fossato

Incidente stradale fra tre auto nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 dicembre, lungo la via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano.

Due dei veicoli coinvolti, dopo lo scontro, sono finiti in un fossato.

Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, e il personale del 118 per l'assistenza sanitaria.

La polizia municipale di Vicopisano si è occupata dei rilievi.