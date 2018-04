Incidenti stradali: auto finisce nel fossato sulla Bientinese

Incidente intorno alle 23.30 di sabato sera, 14 aprile, sulla Bientinese, subito dopo l'incrocio per Orentano direzione Altopascio.

Un uomo alla guida di una Nissan Qashqai ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel fosso che costeggia la strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il conducente dell'auto non ha riportato gravi conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'auto.