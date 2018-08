Incidente stradale a Bientina, scontro tra due auto: due feriti

Grave incidente stradale intorno alle 2 della notte scorsa, tra martedì 28 e mercoledì 29 agosto, lungo la via Bientinese, angolo via del Padule, nel comune di Bientina.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Mitsubishi e una Fiat Punto, si sono scontrate finendo fuori strada. I due conducenti sono stati estratti dagli abitacoli dal personale del 118 e condotti all'ospedale di Pontedera. Gravi le condizioni di uno dei due, un uomo di 39 anni di Santa Maria a Monte, trasportato al pronto soccorso in codice rosso. L'altro ferito (codice giallo) è un giovane di 21 anni di Casciana Terme.



Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno messo in sicurezza le due vetture.