Bigattiera, auto fuori strada: tre feriti

Auto fuori strada poco prima della mezzanotte di domenica 17 giugno lungo la via Bigattiera a Pisa. Il conducente di una Volkswagen Tiguan, con a bordo altre quattro persone, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e impattando contro un albero. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dai mezzi del 118 intervenuti con la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza di Pisa. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto, e la Polizia.

