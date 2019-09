Putignano: sbanda e colpisce la protezione del cavalcavia

Perde il controllo dell'auto e finisce contro la protezione del cavalcavia, con sotto la ferrovia. E' successo nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, intorno alle ore 17, in via Dogali a Sant'Ermete. Il conducente della Fiat Panda non ha riportato lesioni e fortunatamente non ci sono state ulteriori conseguenze. Il mezzo incidentato è stato rimosso e recuperato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa.