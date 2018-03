Via Manghi, auto fuori strada: conducente incastrato nell'abitacolo

E' finito fuori strada in via Manghi, nei pressi della rotatoria Caduti di Kindu, a Cisanello. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, domenica 25 marzo. Il conducente, un anziano, ha perso il controllo dell'auto e dopo essere terminato fuori dalla carreggiata, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente, consegnandolo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale. Per i rilievi la Polizia Municipale.