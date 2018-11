Incidente stradale a Colignola: auto finisce fuori strada

E' finita fuori strada, per cause da accertare, un'auto intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 novembre, lungo la via Provinciale Calcesana a Colignola, nel comune di San Giuliano Terme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al conducente del mezzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.