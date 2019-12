Peccioli: auto con 5 persone a bordo esce di strada

Poco dopo le ore 15 di oggi, 29 dicembre, un'auto con a bordo 5 persone è uscita di strada in zona la Fila a Peccioli. Sul posto sono giunti 4 mezzi del 118, con tre persone assistite. Le loro condizioni sono state giudicate non gravi. Per le messa in sicurezza della vettura hanno operato i Vigili del Fuoco di Pontedera.