Auto fuori strada a Pomarance: un ferito

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 14 gennaio, in località Sant'Ippolito a Pomarance. Per cause in corso di accertamento intorno alle 14.40 un'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo nella vegetazione. Il conducente è stato estratto dal personale del 118 giusto sul posto, mentre i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra hanno messo in sicurezza lo scenario e la macchina.