Ponsacco: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

E' finito fuori strada con la sua auto ieri sera, 13 giugno, in via Panieracci a Ponsacco. Ad intervenire per estrarre il conducente dall'abitacolo del veicolo i Vigili del Fuoco di Cascina, oltre al personale del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri di Pontedera.

