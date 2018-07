Finiscono fuori strada su Viale D'Annunzio: ferite tre ragazze

Alle 5 di stamani, 28 luglio, c'è stato un grave incidente stradale sul Viale D'Annunzio a Pisa, all'altezza del ristorante I Sette Nani.

Secondo le prime informazioni un'auto Nissan, con a bordo tre ragazze di età compresa fra i 24 ed i 27 anni, è uscita dalla carreggiata, ha sbattuto sul guardrail per poi colpire una colonnina autovelox e finire la sua corsa in mezzo al canneto.

I medici del 118 sono intevenuti in codice rosso, le giovani sono state portate in ospedale. Una sarebbe in gravi condizioni. Sul posto erano presenti la Pubblica Assistenza Litorale Pisano, poi la Pubblica Assistenza di Pisa, la Croce Rossa con il medico ed i Vigili del Fuoco di Pisa.