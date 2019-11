Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì 31 ottobre in via Lenin, angolo via Donizetti, a San Giuliano Terme. Per cause da accertare una donna ha perso il controllo della propria vettura, una Fiat Punto, finendo in un fossato fuori strada. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna e a consegnarla al personale del 118 per le cure del caso.