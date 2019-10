Incidente stradale a San Miniato: auto nel fossato

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita in un fossato. Disavventura per la conducente di una Fiat Punto che è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto questa mattina, 2 ottobre, in via Roffia a San Miniato. La donna è stata consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.