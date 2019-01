Incidente stradale a San Miniato: tre auto fuori strada

Tre auto fuori strada intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 7 gennaio, in via Castelfiorentino a San Miniato.

Per cause in corso di accertamento si è verificato l'incidente tra i tre veicoli che sono finiti fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre il personale del 118 ha sottoposto alle cure del caso due persone rimaste ferite. Per i rilievi i carabinieri di San Miniato.