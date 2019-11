Auto fuori strada a Santa Luce: 4 feriti

Incidente stradale sabato sera, 23 novembre, intorno alle 23, sulla via delle Colline a Santa Luce, all'altezza del ristorante La Gozzetta. Per cause da accertare il conducente di un'auto, con quattro persone a bordo, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il personale del 118 ha preso in consegna i quattro feriti.