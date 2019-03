Palaia: perde il controllo della macchina e finisce in una scarpata

E' finita in una scarpata dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando. E' quanto accaduto oggi, 23 marzo, intorno alle 11.15 in via delle Colline per Legoli nel comune di Palaia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pontedera hanno provveduto ad estrarre la persona e consegnarla al personale 118 per le cure del caso. Le condizioni della donna non sono comunque gravi.