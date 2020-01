Perde il controllo dell'auto e finisce in un negozio

Incidente stradale la notte scorsa, tra sabato 25 e domenica 26 gennaio, intorno alle 4. Una donna di 54 anni ha perso il controllo della sua auto mentre procedeva in via Provinciale Calcesana a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. La vettura si è schiantata contro l'entrata di un'attività commerciale. La signora è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso: nell'urto ha riportato un trauma cranico.