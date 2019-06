Pontedera, auto contro moto: gravi due ragazzi

Gravissimo incidente stradale intorno alle 3 della notte scorsa, tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, a Pontedera in viale America angolo via di Gello.

Secondo quanto appreso un'auto, con a bordo solo il conducente, e un motoveicolo, una Vespa Piaggio, con a bordo due ragazzi di 18 e 21 anni, residenti a Pontedera e Ponsacco, si sono scontrati dopo aver impegnato l'incrocio con semaforo giallo. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio i due centauri. Il conducente di 21 anni è stato sbalzato nel canale dello Scolmatore, riportando gravissimi traumi tra cui l'amputazione di un piede. E' stato trasportato all'ospedale Cisanello in condizioni disperate per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Grave anche il passeggero, il ragazzo di 18 anni, che ha riportato diversi traumi e contusioni ed è stato condotto anche lui a Cisanello. Lievemente ferito invece il guidatore dell'auto.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e sui conducenti verranno effettuati accertamenti per rilevare l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

Sul posto tre ambulanze, l'automedica e i Carabinieri della Compagnia di Pontedera per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.