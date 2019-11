Fuga su un'auto rubata, poi lo schianto: nei guai minorenne pisano

Un 17enne pisano è finito nei guai la notte scorsa, tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, a Livorno, dopo uno spettacolare inseguimento nel quartiere labronico di Corea. Come riporta LivornoToday, la Polizia si è messa a caccia di un'auto rubata in serata, la cui corsa, dopo aver tentato una fuga per le vie del rione, è terminata contro lo sbarramento posto in corrispondenza dell'ex passaggio a livello di via Provinciale pisana. In seguito all'urto la vettura si è capovolta e sono state danneggiate altre due macchine ferme in sosta.

I poliziotti hanno quindi provveduto a fermare le persone che erano all'interno dell'abitacolo, un livornese di 19 anni e appunto il minorenne pisano di 17 anni. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs che hanno trasportato in ospedale i due giovani per accertamenti.