Auto travolge i tavoli esterni di una pizzeria in via dell'Aeroporto

Nella serata di oggi, 2 luglio, intorno alle ore 19, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente presso la rotatoria di via dell'Aeroporto, all'altezza di via Pardi. Una delle due vetture ha sbandato, finendo la sua corsa contro i tavoli della pizzeria Da Liana. La macchina ha letteralmente sfondato le fioriere e la tenda che separa i clienti dalla strada.

Secondo le prime informazioni le persone coinvolte sono in totale 5, si trovavano all'interno del locale. Si tratterebbe di 3 disabili e 2 loro educatrici. Ad avere la peggio sarebbe stata una delle due donne, soccorsa poi in codice giallo. Le sue condizioni, come quelle degli altri, non sarebbero apparse gravi. Sono comunque stati tutti trasportati in ospedale dalle numerose ambulanze giunte sul posto, trambusto che inevitabilmente ha messo in allarme tutto il quartiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, per i rilievi la Polizia Municipale.