Lajatico, perde il controllo dell'auto e si ribalta: grave un anziano

Intervento d'urgenza dell'elisoccorso Pegaso ieri pomeriggio, 18 settembre, a Lajatico, per un incidente stradale. Un uomo di 86 anni ha perso il controllo della propria aiuto, una Fiat Punto, lungo la statale 439 al chilometro 89, finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, che hanno estratto la persona dall'abitacolo della macchina, per poi consegnarla al mezzo sanitario. L'anziano è stato quindi trasportato in volo all'ospedale in codice rosso. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.