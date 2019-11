Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato in un campo: due feriti

Grave incidente stradale lunedì sera, 18 novembre, intorno alle 22 a Bientina sulla circonvallazione Umberto Nobile. Il conducente di una Mini Cooper, all'altezza di una semicurva ha perso il controllo del veicolo sbandando e finendo in un campo ad una distanza di circa 25 metri dalla carreggiata.

L'auto è finita ribaltata su un fianco ed il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sbalzata invece fuori dal mezzo la ragazza che viaggiava con lui.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che hanno usato sia il gruppo taglio che i cuscini di sollevamento per liberare l'uomo dalle lamiere. Le operazioni sono state rese particolarmente difficoltose dalla melma presente nel campo a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cisanello, mentre la ragazza al 'Lotti' di Pontedera dal personale del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Bientina.