Scontro tra due auto a Bientina: una si ribalta

Auto ribaltata intorno alle 18 di oggi, mercoledì 29 gennaio, a Bientina, in località Caccialupi, al confine con la provincia di Lucca. La vettura si è scontrata con un'altra auto finendo per ribaltarsi. I feriti sono stati presi in consegna dal personale del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Cascina per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.