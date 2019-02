Incidente stradale vicino al Carrefour: auto ribaltata in strada

Auto ribaltata intorno alle 13 di oggi, mercoledì 6 febbraio, in Largo Caduti Egeo, vicino all'ingresso del supermercato Carrefour de La Fontina. Una signora anziana alla guida della sua auto ha urtato contro una vettura in sosta ed è finita per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto la signora dall'abitacolo del veicolo, consegnandola poi ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi.