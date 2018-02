Casciana Terme-Lari: si ribalta con l'auto lungo via del Commercio

Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato in mezzo alla strada. E' successo intorno alle 23.30 di martedì sera 13 febbraio in via del Commercio, nel comune di Casciana Terme - Lari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e Lari. Al loro arrivo il conducente era già fuori dall'abitacolo. E' stato trasportato in codice giallo in ospedale dai mezzi del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura.

Sul posto anche i Carabinieri.