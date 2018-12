Sbanda, colpisce due auto e si ribalta in Lungarno Simonelli: 26enne in ospedale

Un'auto ribaltata in Lungarno Simonelli. Questo lo scenario che era visibile nelle prime ore di stamattina, 1 dicembre. Secondo quanto si apprende l'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 4, coinvolto un giovane di 26 anni: per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo per andare a sbattere contro due auto in sosta. Infine il cappottamento.

Il ragazzo è stato estratto dalla macchina dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. Il personale del 118 lo ha portato in ospedale in codice giallo.