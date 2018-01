Via Matteucci: auto si ribalta sulla rotatoria

Macchina capovolta ieri sera, giovedì 11 gennaio, intorno alla mezzanotte, all'altezza della rotatoria di via Matteucci, proprio di fronte a Mediaworld. Un'auto è finita per ribaltarsi in mezzo alla rotonda. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i mezzi del 118 che hanno prestato soccorso a tre persone: le loro condizioni non sarebbero gravi.