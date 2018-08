Via Meucci: perde il controllo e si ribalta con l'auto

Auto ribaltata su un fianco intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 2 agosto, in via Meucci a Pisa. Il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo ed è finito per ribaltarsi in mezzo alla strada. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il guidatore che ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura in attesa dell'arrivo del carro attrezzi. Sul posto anche la Polizia Municipale.