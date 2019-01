Incidente stradale la mattina di oggi, 14 gennaio, sulla Strada Provinciale dei Tre Comuni a Montescudaio, in provincia di Pisa. Per cause ancora da accertare l'auto di una donna di 60 anni, intorno alle 6.30, si è ribaltata. La conducente è stata soccorsa dal 118 ed è stata portata in codice rosso presso l'ospedale di Cecina.