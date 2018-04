Santa Maria a Monte: perde il controllo e si ribalta con l'auto

Auto ribaltata ieri sera, 18 aprile, poco prima delle 23 in via Usciana a Santa Maria a Monte. Una donna al volante ha perso il controllo della sua Fiat Punto finendo su un fianco in mezzo alla strada e rimanendo incastrata all'interno dell'abitacolo. E' stato così necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato la conducente consegnandola alle cure del 118. La donna è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Santa Maria a Monte.

