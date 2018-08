Santa Maria a Monte: perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato su un fianco

Ha perso il controllo della sua Fiat Punto e ha urtato contro due auto in sosta, finendo per ribaltarsi su un fianco in mezzo alla strada. E' successo questa mattina, 7 agosto, in via Costa a Santa Maria a Monte. Il conducente, un uomo del posto, è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure del caso.

Sul posto anche la Polizia Locale. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.