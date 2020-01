Incidenti stradali: auto si ribalta sulla via Bigattiera

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze stamani, 11 gennaio, sulla via Bigattiera a Pisa. Per cause in corso di accertamento una vettura si è ribaltata intorno alle ore 8, rimanendo poi su un fianco lungo la strada. A bordo c'erano due persone, che sono state soccorse dal 118. Il codice registrato è stato il verde, quindi gli occupanti del mezzo non hanno riportato conseguenze rilevanti dal sinistro.

Sul posto, per la messa in sicurezza dello scenario e della vettura, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa. Per i rilievi ha operato la polizia locale.