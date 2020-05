Perde il controllo e si ribalta: il conducente esce prima che le fiamme distruggano l'auto

Un brutto incidente stradale si è verificato stamani, 31 maggio, intorno alle 6 di mattina, presso la rotatoria di via Cisanello verso il Cnr, vicino il confine con San Giuliano Terme. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada; nell'impatto l'auto si è incendiata.

Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire prima che le fiamme avvolgessero l'autovettura. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento del mezzo, mentre il personale del 118 ha condotto il ragazzo al Pronto Soccorso per le cure del caso in codice giallo. Sul posto per i rilievi hanno operato i Carabinieri.