Calcinaia: perde il controllo dell'auto e si cappotta in mezzo alla strada

Incidente stradale stamani, 28 gennaio, poco dopo le ore 9 a Calcinaia, in via Giovanni XXIII. Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi in mezzo alla sede stradale. A bordo con lei c'era la figlia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed i Vigili del Fuoco di Cascina. Questi ultimi hanno aiutato il personale medico per estrarre le due persone dal mezzo, con poi il trasporto in ospedale per i dovuti accertamenti. Per i rilievi ha operato la Polizia Locale.