Va a sbattere contro un'auto in sosta che finisce in una scarpata: due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, lungo la via del Brennero in località La Figuretta. Per cause in corso di accertamento la conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è finita per urtare un'altra macchina in sosta, spingendola in una piccola scarpata. Due persone sono state estratte dall'auto dai Vigili del Fuoco della sede di Pisa, con il supporto della squadra SAF. Le due persone sono state consegnate al personale del 118 giunto sul posto, che ha trasportato i feriti in ospedale in codice giallo. Per le indagini lavora la polizia locale.