Buti, auto si schianta contro un muro: cinque feriti

Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi, mercoledì 28 novembre, lungo la via Sarzanese Valdera, direzione Lucca, all'altezza del civico 62, a Cascine di Buti. Una Renault Megane con a bordo 5 persone è finita fuori strada ed ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un muro di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Misericordia di Cascina e Ponsacco e la Pubblica Assistenza di Cascina e Pontedera e i vigili del fuoco di Cascina che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il conducente del veicolo, rimasto incastrato.



Tutti gli occupanti del mezzo sono stati condotti in ospedale: tre di essi, un 36enne brasiliano, un 39enne di Viareggio (Lucca) e una 34enne marocchina, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Cisanello. Meno gravi invece le condizioni delle altre due persone a bordo, un 43enne cubano e una 32enne di Massarosa (Lucca), trasportate in codice giallo all'ospedale di Pontedera.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Buti.



Gallery