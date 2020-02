Sbanda e va a sbattere contro le barriere: donna in ospedale

Incidente stradale stamani, 8 febbraio, sulla strada variante esterna di Ponsacco. Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della propria autovettura andando ad urtare sulle barriere di protezione. E' stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

I Vigili del Fuoco di Pontedera giunti sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario e la macchina. La Polizia Locale si è occupata dei necessari rilievi.