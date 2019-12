Incidente in A11, auto finisce sopra il guardrail: un ferito

Incidente stradale stamani, 25 dicembre, sull'autostrada A11 direzione Firenze, all'altezza dell'area di sosta di Migliarino. Intorno alle ore 8 il conducente di una BMW di origini svizzere ha perso il controllo della vettura, finendo per sbattere contro la cuspide del guardrail e trascinandosi sopra lo stesso per alcuni metri.

Il 118 ha soccorso il conducente in codice giallo e lo ha trasportato in ospedale. Sul posto per la messa in sicurezza del veicolo sono intervenuti i VIgili del Fuoco della sede centrale di Pisa. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale.