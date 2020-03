Vicopisano, perde il controllo dell'auto e va a sbattere: un ferito

Poco prima le ore 23 di ieri, 16 marzo, un incidente stradale si è verificato sulla via Vicarese ad Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano. Per cause in corso di accertamento il conducente di una macchina ha perso il controllo dell'auto, carambolando sui lati della strada. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 in codice giallo. Per la messa in sicurezza del mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamenti di Cascina. Per i rilievi hanno operato i Carabinieri.

