Autobus abbatte contatore del gas: fuga di metano

Un autobus di linea ha urtato questa mattina, durante una manovra, un contatore del gas provocando una fuga di metano. E' avvenuto in via Pungilupo, angolo via Manghi, a Pisa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Il transito è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso e intercettare la perdita del gas. La zona non è comunque stata evacuata.

Non ci sono feriti.