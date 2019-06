Incidente stradale in autostrada: intervento dei Vigili del fuoco

Incidente in autostrada A12, in prossimità dello svincolo per Lucca, intorno alle 18 di mercoledì 19 giugno. Due mezzi si sono scontrati e sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Pisa per estrarre uno dei due conducenti dall'abitacolo. Il guidatore è stato consegnato poi al personale del 118 per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto per controllare la viabilità la Polizia Stradale.