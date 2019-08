Viale Bonaini: due bambine investite sulle strisce pedonali

Incidente, intorno alle 11.30 di stamani, 1 agosto, in viale Bonaini a Pisa, all'altezza del ristorante pizzeria La Lupa Ghiotta. Secondo le prime informazioni due bambine piccole, per cause in corso di accertamento, sono state investite sulle strisce pedonali da una Mercedes guidata da un cittadino romeno.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi tecnici e agli accertamenti necessari a ricostruire l'accaduto. Le due piccole sono state soccorse dai mezzi del 118 e portate al Pronto soccorso di Cisanello.

Gallery