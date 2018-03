Un bambino di quattro anni è stato investito intorno alle 17 di oggi, giovedì 8 marzo, in via del Poggio ad Avane, nel comune di Vecchiano. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa per le cure necessarie. Sul posto la Polizia Municipale.