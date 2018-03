Volterra: mezzo pesante intraversato per la neve

Bilico intraversato durante la notte scorsa, tra mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo, a causa della neve presente sulla strada lungo la Sp 439 in località La Bacchettona, nel volterrano. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Saline che, con non poche difficoltà, hanno rimesso in careggiata il mezzo. Nessun ferito.