Santa Croce, cade in bici durante una gara: morto 60enne

Non ce l'ha fatta Fabio Siess. Il corridore 60enne residente a Tortona è morto all'ospedale Careggi di Firenze per le ferite riportate nella caduta avvenuta mentre gareggiava nel Tuscany Trail di Santa Croce sull'Arno, lo scorso sabato 2 giugno.

L'incidente è avvenuto nel tratto della via Francigena nei pressi di Poggio Adorno. In un tratto in discesa l'uomo ha perso il controllo della bici ed è finito contro una catena tirata, finendo a terra sbattendo la testa. E' stato trasportato subito in elisoccorso in ospedale. Purtroppo è stato tutto inutile.

"Gli Organizzatori del Tuscany Trail, il settore MSP Ciclismo, la Bike Soul S.S.D. a R.L. - si legge sulla pagina Facebook dell'evento - esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Fabio Siess, venuto a mancare oggi dopo un incidente occorso sabato a seguito di una tragica fatalità. Lo sport è vita ma purtroppo, nonostante le precauzioni, a volte, succedono eventi imponderabili che ci mettono di fronte a cose più grandi di noi".