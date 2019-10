Sedicenne cade dalla moto: interviene l'elissoccorso

Brutto incidente intorno alle 17.30 di oggi, 19 ottobre, in via del Cardellino a Casciana Terme-Lari. Per cause in corso di accertamento un 16enne ha perso il controllo del motorino su cui stava viaggiando, finendo a terra e riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasportare l'adolescente in ospedale in codice rosso.